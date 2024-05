Perdita idrica a Faicchio - scuole chiuse in città il 7 maggio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella ha disposto la la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado, sia pubbliche che private e di tutti gli asili nido, per il giorno martedì 7. Il provvedimento è motivato dall’aver preso atto di una nota con la quale la Regione Campania ha comunicato la sospensionedalle ore 21:00 del giorno 062024 alle ore 06:00 del giorno 072024 e fino ad ultimazione dei lavori da eseguire in località Monnerino, nel Comune di, ove è stata riscontrata una. Sempre per la giornata del 7il sindaco demanda altresì ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati, interessati dall’interruzione del servizio idrico, di valutare, ...

