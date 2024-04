NBA Freestyle | Pillole sui Play-in | LeBron James è tornato 20enne Golden State - siamo ai titoli di coda?

(Di venerdì 19 aprile 2024)(Lakers)(Lakers) Intorno al quinto minuto del primo quarto – nella vittoria contro New Orleans – ha recuperato palla su un pasticcio di Zion Williamson e ha preso la corsia centrale in palleggio con una falcata degna di un ventenne venuto su a via di piatti genuini della nonna. Buon segno. Sembra aver ritrovato la freschezza atletica nel periodo giusto. Se vi stavate chiedendo perché da quando è al liceo lo chiamano “Il Prescelto”, guardatevi il modo in cui ha servito i tiratori in spot-up sul perimetro, disorientando costantemente la difesa dei Pelicans. Osservate il passaggio schiacciato a terra in transizione per Jaxson Hayes, poi salito al sesto piano per la schiacciata bimane. Ammirate il no-look-pass per Austin Reeves in taglio sulla linea di fondo nel terzo quarto. ...

