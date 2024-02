Il Quintale di Erbusco diventa gourmet La svolta del ristorante di Dario Cecchini con un nuovo chef e i vegetali alla brace

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dal 22 gennaio scorso Davide Modesti non è più lodelVivace di Brescia, una delle aperture cittadine più felici delle ultime stagioni. Nel-bistrot a ridosso di piazza Vittoria c'è ora Vania Viapiana (trentenne, bresciano di nascita, classe 1993 come sousde La Speranzina di Sirmione, del Casual di Bergamo del Gruppo Enrico Bartolini e di Castello Malvezzi a Brescia), mentre Modesti è già operativo a qualche chilometro di distanza, sempre nella sua terra d'origine. Lo ritroviamo infatti - qui senza comunicazioni pubbliche, per ora - nel cuore della Franciacorta, dove èguida deldi, la "griglieria" di lusso che nel 2022 il poeta-macellaio from Panzano in Chiantiha ...