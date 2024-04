Kristen Wiig conduce il Saturday Night Live per la quinta volta | l' omaggio canoro di Ryan Gosling e Matt Damon

(Di lunedì 8 aprile 2024) La protagonista di svariate commedie americane è entrata in un ristretto cerchio di interpreti e nella storia del varietà comico USA. Sabato sera, è tornata a presentare per lanel corso della sua carriera una serata del celeberrimo programma tv americano, entrando nell'esclusivoFive-Timers Club. In regalo, l'attrice ha ottenuto una splendida giacca blu che certifica il raggiungimento di questo prestigioso obiettivo, affiancata da parecchie star di Hollywood che hanno intonato anche un coro per celebrare l'evento. La gag canora Pochi istanti dopo, in realtà, sul palco sono comparsi diversi colleghi maschi dicon la medesima giacca blu, senza aver condotto lo stesso numero di ...

