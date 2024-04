Baby Primavera travolta dal Padova | 5-0!

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Netta sconfitta esterna per ladella Reggiana che cade 5-0 ad Abano Terme contro il. Mai in partita i granata, che all’andata avevano vinto 1-0 dando il via a quella risalita che li ha portati a festeggiare con largo anticipo la salvezza: nelle fila biancoscudate sugli scudi finisce Keita, autore di una doppietta, mentre a completare lo score sono Montrone, Beccaro e Piva. La Reggiana scivola così all’ottavo posto della graduatoria, scavalcata da un Como corsaro a Ferrara con la Spal, e nel prossimo turno sarà impegnata a domicilio contro il Vicenza, che la insegue a 3 lunghezze di distanza. Questo l’undici schierato in campo da mister Costa: Donelli, Di Turi (1’ st Rouiched), Ferrari (14’ st D’Ascenzio), Barbieri, Cruoglio, Meringolo, Camara (27’ st Grammatica), De Marco, Pirazzoli (14’ st Pederzini), Casini, Natale (10’ st D’Angelo). ...