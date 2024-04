Primavera Baby Inter - c’è il Cagliari sulla strada per le semifinali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ritrovata una vittoria che mancava da quasi due mesi, grazie al gol decisivo di Quieto contro il Frosinone, l’ha aggiunto un convincente 3-0 tra le mura del Sassuolo ed è riuscita così a consolidare sia la prima posizione che la distanza dalla terza, utile a garantirsi il passaggio diretto alle. La sconfitta dell’Atalanta nell’ultimo turno ha fatto scivolare i bergamaschi al quarto posto, ora sul gradino più basso del podio c’è la Lazio a 53 punti, quattro in meno della capolista e uno sotto la Roma, che ha pareggiato in casa della Juventus. Il prossimo ostacolo per la squadra di Chivu, domani alle 11, è il. Da affrontare col favore del fattore campo, cercando di superare la nona forza del campionato, ancora in corsa per centrare l’accesso ai playoff grazie a una classifica molto ...