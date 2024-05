Sbalzato a terra dal muletto | muore operaio di 59 anni vicino Bari

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Roma, 1 maggio 2024 – Ennesima tragedia sul lavoro. Undi 59di Gioia del Colle () è morto dopo un incidente avvenuto ieri, nella vigilia del 1° Maggio, in un’azienda. Il lavoratore sarebbe statoda unche stava manovrando e ha riportato ferite mortali. Saranno le indagini dei carabinieri a fare luce sulla dinamica dei fatti. “Con profondo sgomento ho appreso la drammatica notizia del decesso di un nostro concittadino sul proprio posto di lavoro. A nome dell'intera comunità di Gioia del Colle, esprimo tutta la mia vicinanza ed il mio cordoglio ai familiari e a tutte le persone colpite da questo immane dolore”, scrive sui social il sindaco, GiovMastrangelo. I dati 2024 sulle morti sul lavoro Le denunce di infortunio ...

