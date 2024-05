Si sottopone a un banale intervento alla spalle ma viene trovato morto nel suo letto d’ospedale | Diego aveva 53 anni

(Di venerdì 3 maggio 2024)Rulli, 53, di Motta di Livenza (Treviso), apparentemente in perfette condizioni di salute, è stato, neldella sua stanza, in ospedale a San Vito al Tagliamento (Pordenone), poche ore dopo un ordinariochirurgico di ortopediacuffia dei rotatori con anestesia locale. Da quanto è stato accertato, tutti gli esami pre-operatori risultavano nella norma. Sulla vicenda, la Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’accusa di omicidio colposo per l’ortopedico e l’anestesista che hanno eseguito l’. Mercoledì prossimo è stata fissata l’autopsia del medico legale incaricato, Antonello Cirnelli, per capire le cause della morte. All’esame potranno essere nominati anche i ...

