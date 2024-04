G7 Ambiente a Torino - protestano collettivi e centri sociali | scontri con la polizia Usati idranti e lacrimogeni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tensione al corteo contro il G7organizzato adagli attivisti del centro sociale Askatasuna e dastudenteschi nel primo giorno della riunione dei ministri alla Reggia di Venaria. I manifestanti, un centinaio in tutto, sono stati respinti dae carabinieri con gli scudi all’imbocco di via Po, la strada diche porta in piazza Castello, dove è prevista la cena delle delegazioni del summit. Dalle file del corteo sono state lanciate alcune bottiglia in vetro e uova contro le forze dell’ordine, che hanno poi usatoper allontanare i militanti. Nel pomeriggio erano stati gli attivisti di Extinction Rebellion a prendersi la scena salendo a sorpresa sul tetto di un edificio in piazza Carlo Emanuele II, sede della ...