Guerra ultime notizie Tregua a Gaza - media | Hamas verso il n - più tempo per negoziati Oltre 2 200 arresti nei campus Usa

(Di venerdì 3 maggio 2024) Prima il gelo, poisembra aver riaperto uno spiraglio neiin corso al Cairo. Ma lo Stato ebraico non intende mollare sull’operazione militare a Rafah, come continua a ribadire Benyamin Netanyahu. Chiude per occupazione la sede di Parigi dell’università Sciences Po. Kiev teme attacchi russi per la Pasqua ortodossa: “Non andate in chiesa”, l’invito ai cittadini.

Nonostante le parti si siano allontanate rispetto a qualche ore fa sulla bozza di accordo per la tregua , Sinwar , leader di Hamas, ha assicurato che i negoziati continuano ad andare avanti. Anche se il premier israeliano Netanyahu ha detto al Segretario di Stato americano Blinken che non accetterà ... Continua a leggere>>

"Nessuna risposta è arrivata ancora da Hamas " sulla proposta di accordo per la tregua a Gaza: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, mentre Yahya Sinwar- leader di Hamas a Gaza - considera la proposta di intesa per una tregua come "una trappola", riferisce la tv israeliana ... Continua a leggere>>

Clima rovente in Medio Oriente. Nelle prossime ore è attesa la risposta di Hamas alla bozza di accordo egiziana per la tregua con Israele, ma difficilmente arriverà una fumata bianca. L’alto responsabile del gruppo palestinese Osama Hamdan ha reso noto che la posizione dei miliziani è per il ... Continua a leggere>>

hamas divisa sulla bozza di tregua, nuovo round al Cairo - Nuovi scontri in Cisgiordania per blitz dell'Idf Si registrano nuovi scontri tra forze israeliane IDF e palestinesi in Cisgiordania mentre altre violenze vengono attribuite ai coloni. Una forza specia ... Continua a leggere>>

Cosa è successo davvero alla Columbia University dopo l’occupazione, e cosa succederà adesso - La dinamica degli eventi L’escalation degli ultimi giorni ha sorpreso molti. Dopo gli arresti del 18 aprile, l’università aveva iniziato una serie di negoziati con alcuni membri dei gruppi ... Continua a leggere>>

Tregua Israele, hamas prende tempo: “vogliamo l’accordo”/ Delegazione in Egitto per cessate fuoco. A Rafah… - hamas manderà una nuova delegazione per i negoziati in Egitto già nelle prossime ore in modo da «completare le discussioni in corso con l’obiettivo di maturare un accordo che soddisfi le richieste del ... Continua a leggere>>