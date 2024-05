Perché andare al cinema è un atto dovuto Oggi più che mai

Aaron Taylor-Johnson ha sentito la vitalità del personaggio di Kraven il Cacciatore, ma non per questo difende gli studios , colpevoli di sfornare prodotti che fanno passare la voglia di andare al cinema. Pur partecipando a franchise popolarissimi, dall'MCU allo Spider-Man Extended Universe, dove a ... Continua a leggere>>

Sì, non hai le allucinazioni: al cinema , questa settimana, c'è anche un “redivivo” Quarto Potere di Orson Welles. Facendo scorrere il dito sullo smartphone, consultando i film in programmazione nelle sale italiane, ti capiterà di notare subito questo titolo diverso dagli altri, subito ... Continua a leggere>>

In sala dal 30 aprile con Officine UBU, C'era una volta in Bhutan racconta, in forma di commedia, le prime elezioni nel paese che per ultimo si è connesso a Internet e alla TV. Vi spieghiamo perché non dovreste perderlo. Continua a leggere>>

Civil War: un film distopico che parla di noi - andare al cinema e vedere Civil War, il film di Alex Garland con Kirsten Dunst ambientato in un’America in piena guerra civile, e dunque assistere a una pellicola ascrivibile al genere distopico, ... Continua a leggere>>

David Donatello, alla faccia del regime: Riondino e Cortellesi, cinema a pugno chiuso - La liturgia, del genere grottesco lugubre, per i David di Donatello ha confermato la perennità egemonica della sinistra. Officiata dal presidente di sinistra che ha fatto un discorso apparentemente is ... Continua a leggere>>

A Matteo Garrone il David di Donatello per il miglior film e la migliore regia per 'Io Capitano' - Standing ovation per Vincenzo Mollica, premiato per aver raccontato per oltre quarant'anni il mondo dello spettacolo in Italia (ANSA) ... Continua a leggere>>