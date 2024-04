C' era una volta in Bhutan | 5 buoni motivi per andare a vedere il film al cinema

(Di martedì 30 aprile 2024) In sala dal 30 aprile con Officine UBU, C'era unainracconta, in forma di commedia, le prime elezioni nel paese che per ultimo si è connesso a Internet e alla TV. Vi spieghiamo perché non dovreste perderlo.

Cinzia TH Torrini, il 1983 e l’ascesa di un’icona rock italiana. Dove Su Netflix dal 2 maggio - Cinzia TH Torrini, il 1983 e l’ascesa di un’icona rock italiana: Gianna Nannini. Sei nell'anima, Disponibile su Netflix dal 2 maggio ...

Continua a leggere>>

C'era una volta in bhutan a Padova - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Tutti i film imperdibili » Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film ...

Continua a leggere>>

Since the Last Time We Met - si lascia andare e inizia una serie di incontri segreti con Victor che non l'ha mai dimenticato. L'amore ritrovato provoca in loro un grande conflitto interiore. Victor e David sanno che questa volta ...

Continua a leggere>>