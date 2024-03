Perché andare al cinema per vedere oggi Quarto Potere | un film di 83 anni fa | è un' esperienza irrinunciabile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sì, non hai le allucinazioni: al, questa settimana, c'è anche un “redivivo”di Orson Welles. Facendo scorrere il dito sullo smartphone, consultando iin programmazione nelle sale italiane, ti capiterà di notare subito questo titolo diverso dagli altri, subito riconoscibile: la copertina è priva di ogni contaminazione da parte di Photoshop o Illustrator e alla voce “anno di produzione” si trova ancora il numero 1 come prima cifra. Si tratta del 1941, ben 83fa, quando per la prima volta venne proiettato nelle sale, “ilpiù bello della storia del”. La definizione, che non gli venne data subito, e scopriremo poi, non è affatto presuntuosa. Questo, mentre le ...