Pallamano - Salern - Eri -e, Pontinia e Brixen Südtirol si preparano per i Playoffs

(Di domenica 5 maggio 2024) Jomio, AC Life Style Erice, Cassa Ruralesi contenderanno la Serie A1 2024 neiche commenteremo nei prossimi giorni. Il team campano svetta nella graduatoria assoluta della regular season dopo una nuova solida affermazione contro Cassano Magnago (31-26). AC Life Style Erice e Cassa Ruraleconcludono la 22ma giornata imponendosi contro Lions Sassari (16-41) e Starmed-Tms Teramo (33-30), mentre non ha giocato l’équipe di Bressanone che come da copione ha disputato il turno di riposo prescritto dal calendario. Jomio sfideràdal prossimo 8 maggio nelle semifinali valide per lo Scudetto, nella stessa giornata sono attesi in azione anche AC Life Style Erice e ...

