Pallamano | Salerno resta leader in Serie A1 Pontinia sale seconda dopo la vittoria contro Brixen

(Di domenica 17 marzo 2024) Jomivince e si conferma al comando della regular season diA1un’avvincente 18a giornata caratterizzata dal big match per il secondo posto traSüdtirol – Cassa Rurale. Le altoatesine,aver respinto Ac Life Style Erice settimana scorsa, cedonol’assalto del team laziale.quindi automaticamente al secondo posto della graduatoria assolutauna bellissima affermazione per 28-33 sul campo della compagine di Bressanone. Decisamente più semplice, invece, la gioia per Jomiche in trasferta ha regolato per 14-37 il Mezzocorona. Le campane svettano in solitaria nella classifica assoluta di ...