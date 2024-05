LIVE Giro d’Italia 2024 in DIRETTA | tappa e maglia per Pogacar ad Oropa Rivelazione Fortunato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA di gara-2 di MXGP . 16.01 Appuntamento alle 18 per gara-2 della MXGP . 15.59 Gajser vince una gara-1 sotto il diluvio e la difficoltà di una pista di fango liquido puro, Herlings sfortunato con la sua Ktm che si ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Perde campo e soccombe con il rovescio Musetti. 15-15 Vola via il dritto di Navone. 0-15 Doppio fallo (1°). Lorenzo Musetti al servizio 17:32 Giocatori in campo! 17:28 Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Navone si è appena affacciato nel ... Continua a leggere>>