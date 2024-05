F1 GP Miami - Norris | Ho aspettato la vittoria per tanto tempo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) “? Era ora, direi. L’ho aspettata per, sono davvero felicissimo. È stata una gara lunga e difficile, ma finalmente sono sul gradino più alto. Ho avuto qualche contratlungo il cammino, ma sapevo di avere il passo già da venerdì”. Lo ha detto il pilota della McLaren, Lando, al termine del Gran Premio diche lo ha visto conquistare il suo primo successo in carriera. “Ho commesso qualche errore, ma oggi è stato tutto perfetto – aggiunge – Ringrazio la squadra, mia mamma e mio papà. Sono fiero di aver vinto con la McLaren, questaè per il team. Sono rimasto qui perché loro hanno creduto in me“. SportFace.