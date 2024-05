LIVE F1 - GP Miami 2024 in DIRETTA | Norris batte Verstappen e conquista la prima vittoria in carriera Terzo Leclerc

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.34 Tutti i piloti si affiancano a Landoper fargli i complimenti. Il britannico era il pilota con più gran premi disputati senza. 23.33 LANDOVINCE IL GP DI! È lainper il britannico. GIRO 57/57 Tutti con il fiato sospeso nel box McLaren per seguire quest’ultimo giro di, che viene accolto dal boato del pubblico. GIRO 57/57 INIZIA ORA L’ULTIMO GIRO! GIRO 56/57 Sainz fa registrare ora il miglior giro della propria gara. Bene lo spagnolo che dalla ripartenza ha dimostrato di avere un buon ritmo. GIRO 55/57 Piastri riesce a passare all’interno Ricciardo e a salire in quindicesima posizione. GIRO ...

Miami , 5 mag. (Adnkronos) - A Miami arriva la prima vittoria per Lando Norris in F1 in 110 Gp. Il pilota britannico della McLaren sfrutta al meglio l'occasione capitata per via della safety-car entrata dopo il contatto tra Sargeant e Magnussen al 29esimo giro, e beffa la Red Bull di Max ... Continua a leggere>>

