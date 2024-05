Napoli - 21enne travolta e uccisa mentre sale in auto

(Di domenica 5 maggio 2024) Il dramma in via Cattolica, periferia occidentale di. Il conducente dell’altro veicolo si è dato alla fuga

Una ragazza di 21 anni è stata tragicamente investita e uccisa in via Cattolica a Napoli . Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe stata colpita mentre si trovava a piedi intorno alle 6 del mattino, nei pressi dell'incrocio tra via Cattolica e via Cavalleggeri Aosta.

