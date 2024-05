Napoli - 21enne uccisa da un' auto pirata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 5 maggio 2024) 12.12 Una ragazza di 21 anni è stata investita eda un'. E' avvenuto all'alba, a, in una strada di collegamento tra la zona di Cavalleggeri d'Aosta e Coroglio. La giovane aveva passato la serata in un locale assieme a 3 amiche. E' stata investita mentre scendeva dal sedile posteriore della suaper mettersi alla guida. Secondo alcuni testimoni l'era un Suv di grossa cilindrata, che l'hasul colpo e si è dileguato. Avviate le indagini per identificare il veicolo in fuga.