21enne investita a Napoli | è morta Grave un’altra giovane

(Di domenica 5 maggio 2024) Una ragazza di 21 anni è stata tragicamentee uccisa in via Cattolica a. Secondo le prime informazioni, lasarebbe stata colpita mentre si trovava a piedi intorno alle 6 del mattino, nei pressi dell’incrocio tra via Cattolica e via Cavalleggeri Aosta. Tragedia ae uccisa mentre tornava a L'articolo Teleclubitalia.

La Ragazza è morta dopo essere stata investita da un mezzo dell'Asia adibito alla raccolta della spazzatura . Si trovava in Italia per l'Erasmus Continua a leggere>>

Napoli , ciclista tedesca investita e uccisa da un camion dei rifiuti . Non ancora è ben chiara la dinamica dell’incidente Una studentessa tedesca di 27 anni è morta a Napoli dopo essere stata investita da un camion dei rifiuti mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto alle 2:15 di lunedì 22 ... Continua a leggere>>

Simeone, direttore del Napoli Bike Festival: "Grande dolore per la morte della ragazza. Faremo una Fiaccolata in via Foria e deporremo una bici bianca. Basta morti in strada"Continua a leggere Continua a leggere>>

investita a Fuorigrotta mentre passeggia con un’amica: ragazza in gravi condizioni - Una ragazza è stata investita questa mattina in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Fanpage.it, sarebbe stata travolta mentre passeggiava a piedi con ... Continua a leggere>>

Ragazza investita e uccisa a Cavalleggeri, l’incidente in via Cattolica - Schianto mortale in via Cattolica, napoli Ovest: una 21enne è stata investita e uccisa da un'automobile alle prime ore di oggi, 5 maggio ... Continua a leggere>>

Incidente a Fuorigrotta, ragazza investita in via Leopardi: è grave - Una ragazza è stata travolta da un'auto in via Leopardi, a Fuorigrotta; è stata ricoverata in gravi condizioni ... Continua a leggere>>