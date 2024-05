Sbando-Milan - fischi a Leao e 3-3 con il Genoa | perché per Pioli può finire malissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) E' unormai alloquello che pareggia 3-3 a San Siro contro il, in un clima raggelante di contestazione da parte dei suoi stessi tifosi e dopo una partita da fine-stagione (e fine-ciclo), con continui ribaltamenti del risultato. Alla fine, i rossoneri due volte in svantaggio si fanno riacciuffare nel finale e raccolgono solo un punto. Il rischio ora è di venire riavvicinati al secondo posto dalla Juventus che vincendo contro la Roma si porterebbe a meno 3 punti con 3 giornate ancora da giocare. La posizione alle spalle dell'Inter già scudettata non regalerebbe particolare gloria, ma garantirebbe la partecipazione alla prossima Supercoppa italiana che varrebbe qualche milione di euro. A preoccupare il Diavolo è la perdita di mordente, oltre alla ormai cronica fragilità difensiva e allo stato di forma precario dei ...