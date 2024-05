Nel rumore del silenzio e in un clima surreale il Milan non sa più vincere | Pioli fermato anche dal Genoa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Nel “del” e in une di profonda contestazione, ilnon esce fuori dal buco nero nel quale si è cacciato da oltre un mese ed esce tra i fischi e nel disinteresse della propria curva, che abbandonando a dieci minuti dalla fine e fissando uno striscione molto eloquente, segnano il punto di non ritorno nel rapporto con Stefano, giunto alle ultime tre partite sulla panchina rossonera. Lo scudetto è ormai un ricordo lontano e il tecnico emiliano è al capolinea, il suo destino non può certo mutare se nemmeno colsi arriva a una vittoria al termine di una partita comunque sconclusionata del Diavolo. Un 3-3 che peraltro non basta per l’ultimo obiettivo rimasto, quello di qualificarsi alla prossima Supercoppa Italiana in Arabia ...