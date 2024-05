Miami - altri due video smentiscono il report della polizia Matteo Falcinelli appare alterato ma non ha mai colpito gli agenti che lo picchiano

Sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 che arriva e la Ferrari spera di fare meglio della tappa di Shanghai (Cina). Nessun podio nell’appuntamento asiatico, in un week end in cui è andata in scena la prima Sprint Race dell’annata. Il format in questione si replicherà a Miami e vedremo se le ... Continua a leggere>>