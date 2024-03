Perché Sinner a Miami usa un ventilatore per asciugare la racchetta mentre gli altri le distruggono

Jannik Sinner a Miami ha incontrato Alfie Hewett, leggenda del tennis in carrozzina, vincitore di 8 prove del Grande Slam. Il campione azzurro non solo si è trattenuto a lungo a chiacchierare con ... (fanpage)

Dopo un’ora e dodici minuti di gioco è stato sospeso il match degli ottavi di finale dell’ATP di Miami tra Jannik Sinner e l’australiano Christopher O’Connell, con il numero 2 del seeding in ... (oasport)

Jannik Sinner prosegue la propria cavalcata al Masters 1000 di Miami . Il tennista italiano ha infatti regolato il ceco Tomas Machac in due set e si è così qualificato alle semifinali sul cemento ... (oasport)

Gigio Donnarumma, spiazzante Jannik Sinner: "A cosa giochiamo insieme": Questo per me è un torneo speciale perché qui ho fatto la mia prima finale 1000 e sono contento di essere tornato in semifinale'. E sulla vittoria contro Machac, Sinner ha detto che 'Thomas è un ...

Brancaccio: 'Sinner mi ha scritto un messaggio. Così come Berrettini e Vavassori': "Sinner mi ha scritto un messaggio in privato e anche Vavassori sui social ha espresso la sua ... L'Atp comunque deve intervenire perché non è possibile che accadano queste cose: noi tennisti vogliamo ...