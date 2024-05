Chi è Matteo Falcinelli | studente italiano arrestato a Miami La notte sogno che la polizia mi porta via

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 maggio 2024 – “Non facevo niente di male, perché mi hanno ridotto così e adesso non riesco nemmeno ad aprire una bottiglia d’acqua, e lache lamivia”.lo racconta ogni giorno a mamma Vlasta che, insieme all’altro figlio Marco, è aper assisterlo ere avanti la battaglia per la verità. Maè anche un atleta, un calciatore, e questo lo ha aiutato a resistere in quelladi follia e violenza dentro la stazione di. “Ho vinto la partita più imnte della mia vita e l’esperienza da calciatore mi ha aiutato anche psicologicamente, altrimenti non ce l’avrei fatta”. Nato a Spoleto il 4 settembre del 1998, ...

