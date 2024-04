Migliori amici da 20 anni comprano terreno e ci costruiscono piccola città per andarci in vacanza e in pensione insieme

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 30 aprile 2024) Alla ricerca di una “strategia di uscita” dalla frenetica vita di, un gruppo di quattro coppie ha costruito una comunità di mini case. Sia per le vacanze che per vivere i loro grandi sogni in. La mini-casa rispetta l’ambiente ed è stata costruita su misura per ciascuna delle coppie. Consentendo così loro di ritirarsi in una comunità popolata dai loro. In prossimità della, quattro coppie texane,da oltre 20, cercavano una fuga tranquilla dalle loro case di Austin. Fuga che li avrebbe portati a riconnettersi con la natura e ricaricarsi. Quando hanno trovato un lembo di terra vicino a Llano River, paradiso per gli amanti della natura a circa un’ora da Austin, hanno capito che ...