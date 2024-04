Scontro FIGC-Lega Serie A - Gravina contro Casini e Lotito | “Vogliono gestire il calcio a proprio piacimento”

Inizia il rush finale di regular season per la Despar 4 Torri. Dopo aver blindato le final four di inizio giugno, i granata si preparano ad affrontare le ultime partite di campionato, di capitale importanza per definire le prime quattro posizioni in classifica. E si comincia subito: oggi a Budrio ... (sport.quotidiano)

Un weekend infuocato nella Serie A 2023-2024 di Calcio femminile. Nel quinto turno valido per la poule scudetto infatti la capolista Roma avrà l’occasione di giocarsi il primo match point per lo scudetto, bussando alle porte di una Fiorentina in crisi profonda. Sarà una sfida all’insegna del ... (oasport)