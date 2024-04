Gravina - duro attacco a Lotito | Pensa di gestire il calcio a suo piacimento

A Gravina tre telefonate di solidarietà dopo l’attacco di Lotito . Lo scrive Franco Ordine sul Giornale e anche se non fa nomi, ci sembra chiaro il riferimento a Inter , Juventus e Milan. Gravina presidente della federcalcio, alle prese con il piano di riforme del sistema e in aperto conflitto con ... (ilnapolista)

CDS - Napoli, per l'attacco in pole position c'è David, il Lille lo valuta circa 50 milioni di euro - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Jonathan David, attaccante del Lille, resta in pole position nelle preferenze del Napoli come sostituto di Victor Osimhen: "Il primo nome venuto fuo ...napolimagazine

gravina va all'attacco: "Lotito pensa di gestire il mondo del calcio a proprio piacimento" - Il presidente della FIGC Gabriele gravina ha attaccato apertamente il numero uno della Lazio Claudio Lotito: 'Pensano di gestirlo a modo loro'.areanapoli

Lazio, gravina attacca Lotito: "Pensa che con il suo 'lotitismo' può..." - Non si è contenuto il presidente della Figc, Grabriele gravina, durante la sua intervista rilasciata a 'Il Foglio a San Siro'. Nel corso del suo intervento il numero uno del ...lalaziosiamonoi