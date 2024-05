Lampedusa - migranti | 4 sbarchi nella notte In 24 ore più di 400 arrivati sull’Isola

(Di domenica 5 maggio 2024) Pubblicato il 5 Maggio, 2024 In 24 ore arrivate nell’isola sono sbarcate oltre 400 personedidove, dopo il soccorso di 4 barchini, sono giunti 166.Ieri, nell’arco di circa 15 ore, c’erano stati invece 8 approdi, per un totale di 272 persone. Di fatto, complice il mare calmo, in meno di 24 ore sono sbarcati 438.Al momento, dopo il trasferimento di 200che sono già giunti a Porto Empedocle e portati all’hotspot di contrada Caos,struttura di primissima accoglienza e pre-identificazione dici sono 240. Per la mattinata, la prefettura di Agrigento ha già disposto lo spostamento di altre 200 persone con il traghetto di linea “Sansovino” che giungerà in ...

Non c'è tregua a Lampedusa , dove nelle ultime ore si fatica a tenere il contro degli sbarchi di migranti . Come sempre accade, il meteo favorevole ha un effetto moltiplicatore sulle partenze. Oltre 400 le persone arrivate sull'isola siciliana. Tra loro anche donne e bambini. Dicono di essere del... Continua a leggere>>

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) – “I numeri degli sbarchi continui sull’isola di Lampedusa non mi stupiscono. Per fortuna rispetto allo scorso anno si è registrata una diminuzione del 50 per cento degli arrivi e questo mi sta bene, sono numeri gestibili. Dalla mezzanotte ad ora sono stati dieci gli ... Continua a leggere>>

Migranti. Proseguono gli sbarchi: a lampedusa 280 in hotspot - Sono 280 gli ospiti presenti al momento all’interno dell’hotspot di lampedusa. Dalla mezzanotte di oggi sono stati quattro gli sbarchi per circa 166 persone approdate sull’isola. Stamattina sono in co ... Continua a leggere>>

Migranti: quattro sbarchi in nottata a lampedusa - Notte di sbarchi a lampedusa dove, dopo il soccorso di 4 barchini, sono giunti 166 migranti. Ieri, nell'arco di circa 15 ore, c'erano stati invece 8 approdi, per un totale di 272 persone. (ANSA) ... Continua a leggere>>

Breaking News delle 11.00 | Gaza, negoziati in corso - In questa edizione: Gaza, negoziati in corso. Mosca, Zelensky nella lista ricercati. Mattarella celebra i bersaglieri. Migranti, 4 sbarchi a lampedusa. Miami, arrestato studente italiano. Calcio, ques ... Continua a leggere>>