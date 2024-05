La piccola è venuta alla luce poco dopo che la sua mamma - 38enne ivorian - era sbarcata a Lampedusa in un gruppo di migranti fortunatamente salvati E' stata la prima neonata dell' isola in 51 anni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le verrà conferita la cittadinanza onoraria domani, sabato 4 maggio, ma non solo.Maria, labimba a nascere a51, verrà intitolato anche il nascente parco giochi creato in via Roma. Lail 31 luglio del 2021che la suaa, era arrivata sulle coste siciliane con undi. ...