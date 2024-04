Olimpia Milano-Virtus Bologna | Ettore Messina | “Prova incoraggiante per il futuro della stagione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’batte 90-75 lanel derby italiano di Eurolega nella penultima giornataregolare di Eurolega. Una “bella partita” la definisceche si complimenta con i “giocatori perché l’hanno affrontata con grande intensità per quasi tutto il suo svolgimento, sia in difesa che in attacco. In attacco abbiamo condiviso la palla, abbiamo attaccato i mismatch, li abbiamo sfruttati bene e ci siamo procurati costantemente dei vantaggi. Davvero una bella, moltoper quello che sarà il”. L’deve battere il Maccabi per sperare nel play-in, ma l’EA7 non sarà padrona ...