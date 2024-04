Atletica | Mattia Furlani vola in Diamond League | primi salti in Cina | sfida a due Campioni del Mondo

(Di giovedì 11 aprile 2024)inizierà la propria stagione all’aperto in. Il giovane fuoriclasse laziale sarà infatti uno dei protagonisti della seconda tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’appuntamento è per sabato 27 aprile a Suzhou (), dove il 19enne incrocerà alcuni big mondiali del salto in lungo, pronto a confrontarsi subito ai massimi livelli in vista degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024.ha archiviato una superlativa stagione al coperto, condita dall‘argento iridato e dal record nazionale di 8.34 metri firmato ad Ancona. L’azzurro incrocerà due exdel, ovvero il giamaicano Tajay Gayle (oro a ...

(Adnkronos) – Argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Glasgow. Mattia Furlani esplode in pedana a 19 anni e conquista uno straordinario secondo posto nella rassegna iridata in Scozia. ... (seriea24)

Uno juniores che vince una medaglia mondiale assoluta non si vede tutti i giorni. L’impresa di Mattia Furlani alla rassegna iridata di Glasgow è stata di un livello incredibile. Non era ... (metropolitanmagazine)

Mattia Furlani ha perso il possesso della miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo indoor. Proprio all’ultimo assalto, quando ormai l’annata agonistica al coperto si sta per ... (oasport)

