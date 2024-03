Amici 23 daytime 21 marzo | lo sconforto di Lil Jolie e la rabbia di Mida Arrivano i primi guanti di sfida

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nuovo appuntamento con ildi23: cosa è accaduto durante la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi Torna su Canale Cinque ildi23. Oggi giovedì 21il format della De Filippi ha ripreso posto nei palinsesti, soffermandosi sugli umori degli allievi quando mancano ormai solamente due giorni all’inizio del Serale. In apertura della puntata odierna, il pubblico ha assistito al guanto ditra Lile Sarah, che saranno protagoniste già dalla puntata di sabato. Laha però fatto scattare le emozioni di entrambe. Lilsi è fatta prendere dall’ansia. “Sto male ragazzi, troppo male. Non riesco proprio a parlare, figuratevi se ho la forza di scrivere. Poi non è scrivere una ...