Precedenti Inter-Torino | tripla cifra! Già una volta fu festa scudetto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024)si giocherà alle 12.30 e neic’è una particolarità: già in un’altra occasione la partita era una gloriosa, per un titolo conquistato staccando di gran lunga tutte le concorrenti. I– Quello di oggi sarà l’numero 100 in casa.(tonda) per la partita che vale come memorabile, dopo il trionfo di lunedì nel derby. In casa appena poco più della metà le vittorie, 51, contro 29 pareggi e 19 sconfitte. I gol fatti sono 165, quelli subiti 84. Goleada clamorosa e mai più raggiunta quella della prima in assoluto, addirittura 7-2 il 10 aprile 1910. Uno scarto che non si è mai più ripetuto nella storia di ...