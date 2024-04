Inzaghi sulle orme di Mancini… Fino alla tripla cifra Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024) Simonenelle ultime cinque partite di campionato insegue l’di Roberto Mancini che, nel 2007, conquistò il titolo facendo ben 97 punti in Serie A. Con tanto di possibilità di arrivare addirittura inper la prima volta nella storia del club.DI MANCINI – Con 86 punti in classifica, l’di Simoneha ancora cinque gare di campionato da disputare da campione d’Italia per migliorare il più possibile il numero di punti fatti. Il massimo è 101, uno in meno rispettoJuventus di Antonio Conte che detiene il record di punti conquistati in un campionato di Serie A. Il primo obiettivo per i nerazzurri adesso, però, è raggiungere e – se possibile – migliorare quanto fatto ...