Lazio - è tornato Zaccagn - basta uno zac per battere il Verona

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024) È proprio il caso di dire:uno zac per mettere tre punti in cassaforte. Il ritorno dii dopo un mese dall’infortunio è stato festeggiato nel modo migliore: un gol decisivo per mettere il sigillo a quella che, fino al 72’, aveva visto ladominare il gioco senza mai essere in grado di timbrare con il gol. Nel primo tempo, la solita quadriglia, senza che una formazione prevalesse sull’altra. Nella ripresa, laha azionato il turbo, con grandi palloni d’oro sprecati da Luis Alberto, Castellanos, Pedro, con una traversa e un palo colpiti da Felipe Anderson e Pedro. È il 60’ quandoi prende il posto di Isaksen. Si vede sùbito che l’aria è cambiata. Al 72’ arriva il gol. Suslov perde palla, Zac la raccoglie, scambia con Luis Alberto e fa secco Montipò sul primo palo. Gol di ...