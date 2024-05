Il Venezia rovina la festa promozione del Como | duello infuocato all’ultima giornata! | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2024) Penultimadi Serie B con un finale thriller. Sembrava tutto apparecchiato per ladelcon i calciatori che, nei minuti finali della sfida contro il Modena, ferma sullo 0-0, attendevano, quasi senza giocare la fine della partita. Ottime le notizie in arrivo dacon la Feralpisalò che aveva trovato un clamoroso pareggio e che cercava addirittura il gol vittoria per provare a restare, disperatamente, aggrappata alla Serie B. A pochi secondi dalla fine è arrivata la doccia gelata: Pohjanpalo firma il 2-1 del, Feralpisalò in C etirato giù per la maglia, ancora, almeno per una partita, in Serie B.rimandatacon appena 2 ...