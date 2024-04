Il segreto per diventare centenari? Essere curiosi Lo dice la Scienza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Latà forse avrà ucciso il gatto, ma sembrerebbeun toccasana per la longevità degli esseri umani. È quanto emerge da uno studio condotto da un team di ricerca dell’Universidad Complutense de Madrid, che ha esposto i propri risultati sul “Journal of Happiness Studies”. “Il numero deiaumenta di anno in anno – scrivono gli autori – Considerando che le persone più felici hanno maggiori probabilità di vivere più a lungo, ci siamo chiesti se isani condividono risorse psicologiche o caratteristiche di personalità positive che hanno permesso loro di affrontare con maggiore successo le situazioni traumatiche e le sfide della vita. A nostra conoscenza si tratta di una questione che non è stata sufficientemente studiata”. Per rispondere al loro interrogativo, i ricercatori hanno intervistato ...