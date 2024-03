Giornata internazionale della felicità | qual è il segreto per essere felici?

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è il? Una risposta certa non esiste poiché ognuno di noi ha le proprie motivazioni perfelice o meno. Un bensoggettivo che incide nel valoresocietà.non è per nulla scontato: basti pensare all’esperienza del Covid-19 che ha spinto molte persone a rivedere la scala delle L'articolo proviene da Il Difforme.

La sereni tà esiste? È possibile trovarla nella propria vita? La risposta è affermativa per entrambe le domande. Non a caso, dal 2012 felici tà e sereni tà sono misurate a livello nazionale in tutto il ... (iodonna)

"Ho piantato 7.000 alberi nella zona più inquinata d'Europa: il cambiamento è miracoloso" - Fiorenzo Caspon è un imprenditore trevigiano di successo che ha deciso di dedicarsi così alla sua terra: donandole nuova vita ...today

Una piazza per Margherita Hack con il racconto in musica di Ginevra Di Marco - Due eventi in programma nel cartellone dedicato alla Giornata internazionale dei diritti delle donne Una Nessuna Centomila. Sabato 23 marzo, alle 11 sulla Strada Provinciale Romanina si terrà ...gonews

La Giornata Parlamentare. Le comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo - La Giornata Parlamentare è curata da Nomos ... studiata e pesata perché il voto in Russia ha messo in evidenza distinzioni tra i partner a livello internazionale sia perché potrebbe innescare tensioni ...key4biz