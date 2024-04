Bologna | Motta | “La Champions League è un’ossessione per Milan o Inter”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il tecnico delThiagosi è espresso in conferenza stampa. Tra le sue parole un riferimento al

Bologna , 11 aprile 2024 – "Un pensiero va alle vittime e ai loro familiari per la tragedia di Suviana". Inizia con il ricordo della strage alla centrale idroelettrica che ha colpito Bologna e tutta ... (sport.quotidiano)

Dopo essere andato a un centimetro dal gol nel finale contro il Frosinone, il Bologna non sbaglierà ancora, secondo i bookmaker. Nella sfida... (calciomercato)

Bologna-Monza: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Il Bologna scenderà in campo sabato contro il Monza nel posticipo del Dall'Ara. La squadra di Thiago Motta non pensa alla Champions ma vuole comunque continuare a sognare, provando ...ilmessaggero

Thiago Motta insieme a Zirkzee, ma non alla Juventus - In attesa di un finale di campionato scoppiettante, il Bologna sogna di coronare una stagione sin qui quasi perfetta con un incredibile piazzamento tra le prime quattro della Serie A. La Champions ...calciomercato

Bologna, la probabile formazione contro il Monza - Il Bologna cerca subito il ritorno alla vittoria dopo il pareggio di Frosinone. La squadra di Thiago Motta ospita al Dall'Ara il Monza. L'obiettivo sono i tre punti per tenere stretto il quarto posto ...gianlucadimarzio