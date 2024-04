Bologna - colpo Champions League! Roma stesa con soli eurogol

Momenti di terrore si susseguono dallo scorso martedì a Bologna. Un’esplosione si è verificata intorno alle 15 nella centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino Bolognese. Le cause sono ancora da accertare, ma sembra che sia scoppiato un incendio al piano meno nove. Nella centrale idroelettrica erano in corso dei lavori alle turbine e […] L'articolo Bologna, esplode centrale, 3 morti e 4 dispersi: inchiesta per ... (ildifforme)

La procura di Bologna ha deciso di aprire subito un fascicolo di indagine sull’Esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana, ipotizzando per ora i reati di disastro colposo e omicidio colposo. Gli inquirenti dovranno accertare cosa abbia causato quell’Esplosione mortale dal bilancio tragico, con morti e feriti, e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza durante i lavori in corso tra appalti e ... (fanpage)

Il Napoli ha iniziato a programmare il Mercato estivo, con il colpo dal Bologna già pronto. stabilite le cifre d’acquisto ed il contratto del giocatore. A Castel Volturno prosegue il lavoro in vista della gara di Serie A contro l’Atalanta che potrebbe dare una svolta alla stagione del Napoli. Gli azzurri si apprestano a disputare un finale di stagione intenso, con la caccia ad un posto nell’Europa che conta per la prossima stagione. Intanto si ... (spazionapoli)

Monday night di altissima importanza al PalaLeonessa di Brescia in questa 24a giornata: in palio il primo posto della classifica, ma in differenti versioni. Le V nere non solo battono la Germani Brescia per 73-87, ma si issano in testa alla graduatoria di Serie A agganciando i lombardi a quota 34, ma trovandosi davanti in virtù del 2-0 negli scontri diretti. Marco Belinelli e Achille Polonara brillano con 17 e 14 punti, nonché con 4/4 da tre, ... (oasport)

Una stagione fin qui estremamente positiva dei Felsinei di Thiago Motta: l’ottimo gioco espresso dai ragazzi del tecnico italo-brasiliano, infatti, sono in lotta per centrare il piazzamento alla prossima Champions League andando a sovvertire i pronostici d’inizio stagione. Il sogno dei rossoblù è più vivo che mai, con gli emiliani che lotteranno fino alla fine con le big della Serie A per realizzare un traguardo solo immaginato nelle visioni ... (metropolitanmagazine)