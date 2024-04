La vita di Rushdie | l’occhio alla coque e il bicchiere mezzo pieno se lo centra

(Di martedì 16 aprile 2024) Poiché laè sceneggiatrice, la prima apparizione televisiva di Salmandopo l’attentato è sponsorizzata dPfizer. In particolare, da una pastiglia per il mal di testa nel cui spot c’è Lady Gaga. Anderson Cooper dice cheha perso un occhio e non ha recuperato del tutto l’uso della mano sinistra,risponde con la bocca un po’ storta perché i nervi della faccia pure sono stati danneggiati, e inc’è lo spot in cui Gaga fotografa una modella senza una gamba: immagino serva a dirci che nessun handicap è un vero handicap, o qualche puttanata postmoderna del genere. «Non ci si può esprimere in maniera granché sofisticata con le dita dei piedi» è il modo in cuiriassume quella fine d’estate del 2022, quando si risvegliò intubato ma ...

Salman Rushdie, rispondo alla violenza con l'arte - In un'America in cui "la censura da destra e da sinistra minaccia la libertà di espressione", Salman Rushdie torna alla ribalta con Knife - Coltello, un nuovo libro - che esce domani anche in Italia c ...ansa

Salman Rushdie, rispondo all'arte con la violenza - In un'America in cui "la censura da destra e da sinistra minaccia la libertà di espressione", Salman Rushdie torna alla ribalta con Knife - Coltello, un nuovo libro - che esce domani anche in Italia c ...ansa

Salman Rushdie, la nuova vita dopo l’attentato: «Non credo ai miracoli, eppure la mia sopravvivenza è miracolosa» - Lo aspettava da più di trent'anni, da quando l’ayatollah Khomeini aveva lanciato la fatwa per i suoi versi satanici. Nell'agosto del 2022 l'attacco che non è stato mortale. Salman Rushdie lo racconta ...vanityfair