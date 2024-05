I MIRABOLANTI RACCONTI DI TOMMI SCERD è fuori

“INSETTO STECCO” è il primo de “I mirabolanti racconti di TOMMI SCERD ”. Talvolta per sopravvivenza bisogna diventare parte dello sfondo. Da lì si può osservare come gli esseri umani si comportano, fino ad imitarli cosi bene da riuscire quasi a sembrarne uno. Andiamo a saperne di più. Fuori ... Continua a leggere>>

Musica da Bere: c'è tempo fino al 2 giugno per partecipare al prestigioso contest - Ne ha trovati parecchi lungo la sua strada, un anno faall'albo d'oro si sono aggiunti gli Stain e tommi scerd. Le iscrizioni per la prossima edizione, che si terrà come sempre in autunno aBrescia, ... Continua a leggere>>

Musicultura: sul palco l’emozione dei finalisti - Apprezzate le 18 esibizioni nelle due serate al teatro Persiani. Il pubblico è rimasto incantato dall’ospite Simona Molinari ... Continua a leggere>>

Musicultura, in corso i live dei 18 finalisti a Recanati - Sono in corso fino a domani al Teatro Persiani di Recanati (Macerata) i concerti live in anteprima nazionale dei 18 finalisti di Musicultura 2024, in diretta su Rai Radio 1, condotti da John Vignola, ... Continua a leggere>>