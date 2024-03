TOMMI SCERD esce con “INSETTO STECCO”

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 30 marzo 2024) “” è il primo de “I mirabolanti racconti di”. Talvolta per sopravvivenza bisogna diventare parte dello sfondo. Da lì si può osservare come gli esseri umani si comportano, fino ad imitarli cosi bene da riuscire quasi a sembrarne uno. Andiamo a saperne di più. Fuori “” dici insegna a mimetizzarci. “” è il primo de “I mirabolanti racconti di”. Talvolta per sopravvivenza bisogna diventare parte dello sfondo. Da lì si può osservare come gli esseri umani si comportano, fino ad imitarli cosi bene da riuscire quasi a sembrarne uno. Quando si arriva a ridere ...