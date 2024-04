Tommi Scerd esce con Mela 5

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 21 aprile 2024) in cui racconta la Bologna universitaria, la solitudine, le abitudini checambiano. L’angoscia, le incertezze, i sogni, dove finiremo noi? Andiamo a saperne di più.con il nuovo singolo “5” è uno de “I mirabolanti racconti di”:5 è la storia di tutti quei ragazzi che sognano così forte da perdersi, senza riuscire più a trovare un posto adatto a loro quando sono svegli. La Bologna dell’università, la solitudine, le abitudini che cambiano. L’angoscia, le incertezze, i sogni, dove finiremo noi? Chi èha una laurea in Scienze Biologiche, esperienza come cameriere, metà famiglia in Cina e canzoni su tutte queste vicende. ...