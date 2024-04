Highlights Treviso-Olimpia Milano 89-91 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Il video con gli Highlights di Happy Casa Brindisi-Nutribullet Treviso basket 93-75 , sfida valida per il 26° turno della regular season di Serie A1 2023 / 2024 . Al Pala Pentassuglia successo ... (sportface)

Treviso batte Pistoia in trasferta 83-84 e centra un successo importantissimo in chiave salvezza. Treviso resta al 14° posto e allunga a +2 vittorie su Pesaro e Brindisi, ad oggi retrocesse in Serie ... (sportface)