Partiti - gli ultimi sondaggi | Pd e Fi in crescit - stabile FdI

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – Neglisuicrescono Pd e Forza Italia, mentre restaFratelli d’Italia: la Supermedia di questa settimana registra un +0,6 del Pd, che guadagna terreno in tutti ipresi in considerazione e amplia così, di oltre 4 punti, il vantaggio su M5s che resta sopra il 16%. Nel centrodestra invece Fratelli d'Italia è, mentre Forza Italia cresce ulteriormente (8,7%) dopo l'accordo con Noi Moderati. Tra le altre forze politiche si accende la 'competizione' tra Stati Uniti d'Europa, Avs e Azione, racchiusi in meno di un punto, per il superamento della soglia del 4%. Europee, l’analisi delsta: "Il nome in lista ha un peso, Giorgia da sola vale il 2%"Liste per le elezioni europee: big e outsider. Gli ...