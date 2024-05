Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. Fratelli d'Italia appare in leggero calo, mentre nel centrodestra prosegue la corsa di Forza Italia che ha superato la Lega. Da notare che c'è stata la prima rilevazione per la lista di Michele Santoro che raggiunge l'1,6% L'ultimoo è: Supermedia Youtrend/Agi del 3 maggio FdI - 27,2% (= rispetto al 19 aprile) Pd - 20,4% (+0,6%) M5S - 16,1% (-0,2%) FI - 8,7% (+0,2%) Lega - 8,3% (+0,1%) Azione - 3,8% (+0,1%) IV + Europa - 4,6% (-0,1%) Swg per Tg La7 del 29 aprile 2024 FdI - 26,86% (-0,2% rispetto al 22 aprile) Pd - 20,3% (+0,3%) M5S - 15,6% (-0,3%) Lega - 8,6% (+0,1%) FI - 8,4% (=) Iv con + Europa - 4,5% (-0,2%) Azione - 4,2% ...

