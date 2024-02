Nuova Piazza Gramsci a Giugliano | Pirozzi fa appello a ragazzi e genitori | “Attendere e non vandalizzare”

Dopo l'addio della figlia Ivanka, che non ha voluto partecipare alla campagna elettorale del papà, Donald Trump sa di poter contare ora su Lara, moglie del ... (liberoquotidiano)

Massa Marittima, emersa antica pavimentazione durante i lavori in Piazza Garibaldi: Il sindaco Marcello Giuntini: “Il rinvenimento effettuato nel corso dello scavo conferma l'importanza delle ricerche che stiamo svolgendo ormai da anni su Massa Marittima” Massa Marittima: È proprio n ...maremmanews

Una storia d’amore e di riscatto sociale nel romanzo d’esordio di Maria Letizia Lemme: la presentazione a Belforte: E nuove piazze, come quella della Biblioteca Comunale e Scolastica “Mario Ciocchetti” di Belforte del Chienti. Domani sera, venerdì 1° marzo, alle ore 21.15, sarà infatti presentato in quella sede dal ...viverecamerino

Bus urbani e trasporti, arrivano le nuove linee urbane Tper 44 e N8: Inoltre con il nuovo tratto di ciclabile in Piazza Aldrovandi riusciamo a collegare le ciclabili di via Guerrazzi e via Petroni dando continuità ai percorsi”. Linee bus 44 e N8 e nuovo assetto Piazza ...bolognatoday